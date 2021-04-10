Тюмень, , 22:29 — REGNUM В Тюменской области за сутки выявлено 52 случая заражения коронавирусом. Об этом 10 апреля сообщает региональный оперативный штаб.

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Днём ранее суточный прирост заражений в области составлял 55 случаев.

Всего с начала пандемии в Тюменской области на 10 апреля коронавирусом заразились 34 126 человек. Выздоровели 31 258 человек, скончались 425 пациентов с COVID-19 (на пять человек больше, чем днём ранее).