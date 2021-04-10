Лондон, , 22:24 — REGNUM Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон не примет участия в церемонии прощания с герцогом Эдинбургским Филиппом, сообщил 10 апреля представитель главы правительства журналистам.

«Чтобы позволить как можно большему числу членов семьи быть на похоронах, он не будет присутствовать на них в субботу (17 апреля)», — сказал он.

Сотрудник канцелярии добавил, что Джонсон последовательно действует в соответствии с тем, что было бы лучше для королевской семьи.

Напомним, в Британии из-за ограничений, связанных с распространением коронавируса, число участников похорон не может превышать 30 человек. Церемония пройдёт на территории Виндзорского замка под Лондоном.

Как сообщало ИА REGNUM, принц Филипп Маунтбеттен, герцог Эдинбургский скончался накануне, 9 апреля, в возрасте 99 лет в Виндзорском замке.

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