10 апреля 2021 | Время чтения 2 мин

Тимур Кондратьев, , 22:41 — REGNUM Информация о том, что истребитель МиГ-31 ВКС России осуществил перехват американского разведывательного самолёта RC-135 над Тихим океаном, породила бурное обсуждение в интернете. Граждане оставили свои комментарии 10 апреля в социальной сети «ВКонтакте».

"Судя по новостям, складывается стойкое ощущение, что на горизонте маячит новая мировая война», — заметил Евгений Ч.

Многие пользователи пришли к выводу, что подобные инциденты сигнализируют о приближении большой войны. Люди заметили, информационное поле наполнено новостями, суть которых можно свести к росту напряжения по всему миру.

«Какое-то время назад возможность нападения США на Российскую Федерацию выглядела просто невозможной. Теперь же подобные перехваты в небе, провокации в море и прочие инциденты говорят лишь о том, что невозможное стало вполне вероятным стечением обстоятельств», — написала Ольга Ф.

Некоторые комментаторы уверены, что в подобных перехватах нет ничего зазорного. Они лишь показывают, что Россия становится настоящим субъектом геополитики и Соединённые Штаты ей не указ.

«Прекрасно! Подобные инциденты говорят о растущем величии государства российского. Но, конечно, это не очень способствует возникновению хороших отношений с США», — пишет Вячеслав О.

Часть людей отметила, что Вашингтон явно испытывает большие затруднения, передвигая свои военные объекты вдоль российских границ. Вооружённые силы РФ не дают американцам чувствовать себя вольготно на подступах к России.

«Наши братцы в небе работают и работают хорошо! Американцы лишний раз убедились, что наши ребята не спят, всё видят», — отметил Леонид П.

Другие отметили, что подобные перехваты создают отличные условия для тренировки российских военных пилотов. Более того, благодаря таким манёврам российские лётчики могут буквально повстречаться со своим потенциальным врагом.

«Перехват самолётов «партнеров» — обычная и регулярная практика российской авиации. Для российских пилотов это отличная тренировка и возможность увидеть потенциального противника «в лицо», — написал Алексей А.

Самолёт-разведчик RC-135 ВВС США U.S. Air Force

Нашлись и те, кто увидел в инциденте аспекты, которые намекают на возможное повторение 22 июня 1941 года, когда на Советский Союз напала нацистская Германия. Люди предостерегли руководство России и указали, что российским войскам следует пребывать в состоянии повышенной боевой готовности.

«Перед 22 июня 1941 года также немцы нарушали, как воздушное, так и водное пространства. Были перебежчики, которые предупреждали, что Германия готовит нападение, но не хотелось верить. Результат — десятки миллионов погибших только в нашей стране. Поэтому надо учиться на примерах истории, не допускать стратегических ошибок и быть начеку!» — считает Марина П.

Напомним, 10 апреля национальный центр управления обороной опубликовал сообщение, согласно которому российский истребитель МиГ-31 поднимался в воздух для перехвата американского самолета-разведчика RC-135 над Тихим океаном.