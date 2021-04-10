Вашингтон, , 22:11 — REGNUM Первый испытательный полёт беспилотного вертолёта Ingenuity на Марсе перенесён с 11 на 14 апреля, сообщили в пресс-службе Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA).

«На основе данных с вертолёта Ingenuity Mars, полученных поздно вечером в пятницу, NASA решило перенести первый испытательный полёт на срок не ранее 14 апреля», — сообщили в пресс-службе.

Что именно послужило переносу испытательного полета, в NASA не уточнили.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, первый полёт вертолёта был запланирован на 11 апреля. Испытания Ingenuity продлятся в течение месяца — в это время марсоход Perseverance будет оставаться рядом, чтобы учёные могли наблюдать за вертолётом с помощью его камер.

Ранее Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства поделилось первой цветной фотографией с Марса.