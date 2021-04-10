Москва, , 21:51 — REGNUM Ростуризм держит ситуацию с дорожно-транспортным происшествием в Турции, в котором пострадали граждане России, на постоянном контроле и находится в постоянном взаимодействии со всеми участниками аварии. Об этом 10 апреля сообщили в пресс-службе ведомства.

Отмечается, что 19 туристов обошлись без серьезных травм, состояние еще шести человек уточняется. Всем пострадавшим туристам оказывается вся необходимая медицинская помощь в полном объеме.

Погибшая в результате аварии женщина проживала в Хакасии. Власти региона уже заявили, что окажут родственникам погибшей всю необходимую поддержку.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, утром 10 апреля автобус с группой из 32 граждан России съехал в кювет на трассе Конья — Аксарай и перевернулся. В результате инцидента погибла одна российская туристка. Все пострадавшие были доставлены в ближайшие больницы. Сотрудники российского посольства и генконсульства РФ находятся в контакте с турецкими властями.