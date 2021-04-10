Женева, Швейцария, , 21:41 — REGNUM За последние сутки на планете Земля зафиксировано 747 219 новых случаев заражения коронавирусом, общее число выявленных инфицированных в мире составляет 134 308 070. Такие данные приводит 10 апреля Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

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Сообщается также, что за сутки в мире от COVID-19 скончались ещё 3 556 пациентов, общее число подтверждённых летальных случаев возросло до 2 907 944.

Как передавало ИА REGNUM, днём ранее ВОЗ сообщала о более 700 тыс. новых выявленных случаев заражения SARS-CoV-2.

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