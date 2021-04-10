10 апреля 2021 | Время чтения 2 мин

В Сети обсудили просьбу президента США выделить огромную сумму, чтобы сдержать угрозу со стороны России и Китая.

Артур Савин, , 22:11 — REGNUM Решение президента США запросить у конгресса $715 млрд для Пентагона, которые пойдут в том числе на сдерживание «угрозы» от Китая и России, вызвало бурное обсуждение среди пользователей интернета. Граждане выразили своё мнение 10 апреля в социальной сети «ВКонтакте».

Доллар Иван Шилов © ИА REGNUM

»Сдержу Америку за $500 тыс. в месяц. И если будет нужно сдерживать следующий месяц, то тоже сдержу. Можете положиться», — шутит Андрей В.

Многие пользователи оказались в шоке от названной цифры. По их мнению, это звучит уже как абсурд, тем более, что от России и Китая глупо ждать по-настоящему большой угрозы для США.

«Нормальная сумма! У них там печатный станок не сгорит?» — задаётся вопросом Андрей П.

Некоторые комментаторы уверены, что Байден уже не отдаёт себе отчёта в своих действиях. Граждане подозревают, что из его уст звучат лишь установки его команды, которая работает явно не в интересах народа Соединённых Штатов.

«Господи, этот маразматик забывает на встречах/пресс-конференциях, где он находится и что от него хотят. Еще и сдерживать кого-то собрался. Об этом он сразу же забыл или в процессе?» — пишет Anastasia Y.

Джо Байден Иван Шилов © ИА REGNUM

Часть людей указала на то, что угроза, по крайней мере, от Российский Федерации однозначно надуманная и муссируется лишь для того, чтобы выпросить ещё больше денег из бюджета США.

«Мне «нравится» современная политика на Западе. Они чего-то опасаются, и свои страхи выдают за действительность. Мне одной это напоминает дурдом?» — заметила Анна А.

Ряд комментаторов отметил, что Соединённые Штаты имеют полное право запрашивать такие суммы, потому что у правительства есть достаточное количество доверия среди населения. Граждане страны готовы одобрить такие суммы на защиту от якобы российской и китайской угроз, считают люди.

Американские солдаты U.S. Army

«США могут себе позволить всё, что они хотят. Они это могут, потому что у них там что-то по-настоящему созидательное происходит. К тому же происходит смена власти и, как результат, развитие», — поделился своим мнением Евгений Ч.

Нашлись и те, кто уверен, что жители Соединённых Штатов оказались в западне и попросту не влияют на политику в своей стране. Для них, уверены пользователи, создана особая картинка, сильно отличающаяся от реального положения дел в мире.

«В какой-то степени, мне даже жалко жителей США. Они длят своё существование в шоу, где правители придумывают им угрозы, а затем собирают с них же деньги, чтобы от выдуманных угроз якобы защищать. Посмотрите фильм «Шоу Трумана», многое поймёте», — считает Александр В.

Напомним, 9 апреля на сайте Белого дома появилась информация о том, что президент США Джозеф Байден попросил конгресс выделить Пентагону $715 млрд, в том числе на сдерживание угрозы, исходящей, по мнению Вашингтона, от Китая и России.