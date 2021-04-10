Бухарест, , 21:31 — REGNUM Более 4,3 тыс. новых подтвержденных случаев заражения SARS-CoV-2 выявили за минувшие сутки на территории Румынии. Об этом 10 апреля сообщила группа стратегических коммуникаций, созданная в стране для мониторинга ситуации с распространением инфекции.

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По последним данным, за последние 24 часа в стране выявили 4310 заразившихся SARS-CoV-2 и в результате этого их общее число стало составлять более 1 млн.

Также сообщается, что за это же время в Румынии скончались 139 пациентов с COVID-19 и потому суммарное количество летальных исходов превысило 25 тыс.

Как передает ИА REGNUM, ранее правительство Румынии приняло решение о продлении на территории страны режима тревоги из-за пандемии коронавируса.

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