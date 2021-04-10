Уфа, , 21:30 — REGNUM Футбольный клуб «Уфа» с крупным счетом одолел «Ахмат» в матче 25 тура РПЛ — 3:0. Об этом 10 апреля сообщает «Матч ТВ».

В начале I тайма Филип Мрзляк вывел команду вперед. На 36 мин. Вилькер Анхель отправил мяч в свои ворота. После перерыва Неманья Милетич забил 3 мяч.

Эта победа стала первой для Алексея Стукалова в качестве главного тренера уфимцев. Специалист возглавил команду после ухода Рашида Рахимова.

Итак, команда из Башкортостана прервала 7-матчевую безвыигрышную серию в лиге.

Теперь «Уфа» набрала 17 очков и переместилась на 14 место в таблице. «Ахмат» (32 очка) — на 11 строчке.

В следующем туре «Уфа» встретится со «Спартаком» (18 апреля), «Ахмат» — примет «Химки» (17 апреля).