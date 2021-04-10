Рим, , 21:25 — REGNUM Футбольный клуб «Милан» и форвард Златан Ибрагимович близки к подписанию нового соглашения. Об этом 10 апреля Sky Sport Italia заявил техдиректор клуба Паоло Мальдини.

«Мы очень близки к соглашению. Осталось решить некоторые детали», — отметил он.

Ранее сообщалось, что «Милан» и Ибрагимович договорились о продлении контракта еще на сезон.

Ибрагимович выступал за «Милан» в 2010 — 2012 гг., затем перешел в «Пари Сен-Жермен». В январе 2020 г. вернулся в итальянский клуб.

Текущее соглашение рассчитано до конца сезона.