Москва, , 21:14 — REGNUM Правительство России утвердило план реализации госпрограммы «Развитие культуры» на 2021−2023 годы. Об этом 10 апреля сообщается на сайте правительства.

Отмечается, что в обновленный план были включены мероприятия по реставрации музеев и объектов культурного наследия, оцифровка книжных памятников и открытие новых культурных центров в посёлках городского типа и малых городах страны.

Всего план содержит более 100 контрольных событий. Среди ближайших — завершение реставрации музейного квартала в Пскове, а также Выборгского замка и парка Монрепо в Ленобласти.

В году году на реализацию программы предусмотрено более 130 млрд рублей, в 2022 году — более 117 млрд рублей, в 2023 году — более 116 млрд рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее девять молодых разработчиков стали победителями грантового конкурса «УМНИК — Кружковое движение» Фонда содействия инновациям. Они получат гранты в размере 500 000 рублей на разработку образовательных технологий для технологических кружков. Совместный грантовый конкурс Фонда содействия инновациям и Кружкового движения НТИ прошел в третий раз.

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