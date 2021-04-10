Берлин, , 21:11 — REGNUM Футбольный клуб «РБ Лейпциг» одержал разгромную победу над «Вердером» в матче 28 тура Бундеслиги. Встреча в Бремене завершилась — 4:1 в пользу гостей. Об этом 10 апреля сообщает корреспондент ИА REGNUM.

У «Лейпцига» голы забили Марсель Забитцер, Даниэль Ольмо, а также Александр Сёрлота (дубль). «Вердер» ответил мячом Милота Рашицы (пенальти).

«Лейпциг» (60 очков) — на II месте в турнирной таблице Бундеслиги, сократив отставание от лидирующей «Баварии» до 5 очков. «Вердер» (30 очков) — на 13 месте.

Ранее «Бавария» упустила победу над «Унионом» в Бундеслиге.