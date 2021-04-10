Стамбул, Турция, , 20:59 — REGNUM Решительную поддержку территориальной целостности и суверенитету Украины оказывает Турция. Об этом, как передает Anadolu Ajansı, заявил 10 апреля в Стамбуле президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на совместной пресс-конференции с украинским коллегой Владимиром Зеленским.

По его словам, «Крымскую платформу», с инициативой по созданию которой ранее выступил официальный Киев, также поддерживает турецкая сторона.

Глава государства подчеркнул, что Черноморский регион должен «превратиться» в зону мира, стабильности и сотрудничества.

Как передавало ИА REGNUM, в состав России Крым вошел в марте 2014 года после того, как в Киеве произошел государственный переворот. Подавляющее большинство жителей полуострова высказалось за вхождение Крыма в состав России по итогам проведенного референдума.

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