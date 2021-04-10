Москва, , 20:59 — REGNUM Россия в полном объеме выплатила ежегодный взнос Всемирному антидопинговому агентству (WADA). Об этом 10 апреля передает ТАСС.

Размер выплаты за 2021 г. составил 1 091 877 долларов. С каждым годом сумма увеличивается на 8%. Наибольшую сумму в этом году должны внести США — 2 931 923 доллара.

17 декабря 2020 г. CAS признал РУСАДА не соответствующим Всемирному антидопинговому кодексу после того, как сторона РФ не обеспечила передачу WADA достоверных данных Laboratory Information Management System.

По решению суда, российские спортсмены в течение 2 лет не смогут выступать под нацфлагом на международных соревнованиях. Также РФ до 16 декабря 2022 г. не сможет принимать ЧМ.