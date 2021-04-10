Берлин, , 20:41 — REGNUM Футбольный клуб «Бавария» сыграл вничью с «Унионом» в матче 28 тура чемпионата Германии — 1:1. После этого матча мюнхенцы, набрав 65 очков, стали первым европейским клубом, гарантировавшим участие в следующем сезоне Лиги чемпионов (ЛЧ). Об том 10 апреля сообщает «Мачт ТВ».

В 25 раз в своей истории команда Ханса-Дитера Флика сыграет в ЛЧ. Таким образом, немецкий клуб повторил достижение «Барселоны» и «Реала».

«Бавария» — действующий победитель ЛЧ. В I четвертьфинале турнира этого сезона немцы уступили «ПСЖ» — 2:3. Ответная встреча состоится 13 апреля.