Элиста, , 20:41 — REGNUM В Республике Калмыкия принято решение возобновить работу детских садов. Дошкольные учреждения примут ребят в очном режиме с учётом соблюдения всех санитарных норм, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе главы республики 10 апреля.

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«Пандемия в нашей республике постепенно отступает. Мы можем открыть детские сады благодаря также эффективной работе всех служб и ведомств, которые провели качественную подготовку к возобновлению работы дошкольных учреждений», — отметил глава КалмыкииБату Хасиков.

Наряду с детскими садами возобновят работу организации дополнительного образования и частные образовательных учреждения.

Напомним, в регионе продолжает действовать ряд коронавирусных ограничений.

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