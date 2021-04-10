Париж, , 20:36 — REGNUM Во Франции включение учителей в приоритетную группу для вакцинации от COVID-19 отложили до середины июня вместо обещанного ранее апреля, сообщает Le Figaro.

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Как пишет издание, по мнению властей, включить работников школ в приоритетную группу для вакцинации можно будет только после иммунизации самых уязвимых граждан.

Данную новость, свалившуюся «как снег на голову», представители сферы образования встретили с возмущением, уточняет Le Figaro.

Как считают многие специалисты, причиной новой отсрочки стала острая нехватка вакцин в республике. Однако президент Франции Эммануэль Макрон отказывается признавать этот факт, заключает издание.

Напомним, во Франции общее число заразившихся коронавирусом SARS-CoV-2 с начала пандемии превысило пять миллионов человек. Это следует из опубликованных 10 апреля данных американского Университета Джонса Хопкинса. Всего в этой стране было выявлено 5 000 314 заразившихся новым коронавирусом. По этому показателю Франция находится на четвёртом месте в мире, уступая печальное лидерство США, Бразилии и Индии, но опережая Россию и Великобританию.