Элиста, , 20:32 — REGNUM В Республике Калмыкия период действия коронавирусных ограничений продлён до 9 мая. Соответствующее решение принято на заседании регионального оперштаба.

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В частности, лицам старше 65 лет рекомендовано соблюдать режим самоизоляции. Продолжает действовать запрет на проведение массовых мероприятий, сохраняется масочный режим и остаётся обязательным соблюдение социальной дистанции в общественных местах.

ИА REGNUM сообщало, что ранее в Калмыкии было принято решение об увеличении числа зрителей в театрах и концертных залах до 75 человек. Была возобновлена работа организаций сферы досуга и развлечений, турагентств, бассейнов.

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