Элиста, 10 апреля 2021, 20:32 — REGNUM В Республике Калмыкия период действия коронавирусных ограничений продлён до 9 мая. Соответствующее решение принято на заседании регионального оперштаба.
Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: вакцинация и боязнь третьей волны – все новости»
В частности, лицам старше 65 лет рекомендовано соблюдать режим самоизоляции. Продолжает действовать запрет на проведение массовых мероприятий, сохраняется масочный режим и остаётся обязательным соблюдение социальной дистанции в общественных местах.
ИА REGNUM сообщало, что ранее в Калмыкии было принято решение об увеличении числа зрителей в театрах и концертных залах до 75 человек. Была возобновлена работа организаций сферы досуга и развлечений, турагентств, бассейнов.
Читайте ранее в этом сюжете: В Калмыкии смягчили ряд карантинных ограничений