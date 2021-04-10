Париж, , 20:26 — REGNUM Футбольный клуб «Пари Сен-Жермен» одержал победу над «Страсбургом» в матче 32 тура французской Лиги 1. Встреча в Страсбурге завершилась — 4:1 в пользу гостей. Об этом 10 апреля сообщает корреспондент ИА REGNUM.

У ПСЖ голы забили Пабло Сарабии, Килиана Мбаппе, Леандро Паредеса, Мойзе Кина. У «Страсбурга» — мяч ворота соперника отправил Диона Мойзе Сахи.

ПСЖ (66 очков) — на II месте в турнирной таблице Лиги 1, сократил отставание от лидирующего «Лилля» до 3 очков. «Страсбург» (36 очков) — на 14 месте.

Ранее «Лилль» одолел «Метц» и увеличил отрыв от ПСЖ.