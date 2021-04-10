Петропавловск-Камчатский, , 20:23 — REGNUM Восстановительный тренировочный сбор биатлонистов на Камчатке может сорваться. По данным старшего тренера нацсборной Юрия Каминского, у команды до сих пор нет авиабилетов. Об этом 10 апреля передает РИА Новости.

«Трудно у нас сборы организовываются, опять те же проблемы… Мы не в состоянии найти место, где за выделяемые деньги можно провести нормальный сбор. Приходится договариваться. На сегодня у нас еще нет билетов, хотя планировали 13 числа вылететь», — отметил Каминский.

В прошедшем сезоне Кубка мира биатлонисты завоевали 7 медалей. Александр Логинов победил в индивидуальной гонке в Антхольце, Эдуард Латыпов — завоевал серебро в масс-старте в Эстерсунде.