Ханты-Мансийск, , 20:11 — REGNUM В Югре за сутки выявлено 68 новых случаев заражения коронавирусом. Значительная часть из них зафиксирована в Ханты-Мансийске (17) и в Сургуте (11), сообщает 10 апреля региональный оперативный штаб.

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Днём ранее суточный прирост заражений коронавирусом в регионе составлял 70 случаев.

С начала пандемии на 10 апреля в Югре зарегистрирован 54 861 случай заражения новой коронавирусной инфекцией. Выздоровели 53 413 человек, скончались 786 пациентов с COVID-19.