Екатеринбург, , 20:01 — REGNUM В Свердловской области 9 апреля выявили 126 носителей коронавируса. Об этом сообщает оперштаб.

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42 из них обнаружено в Екатеринбурге. Также такие случаи есть в Алапаевске, Артёмовском, Белоярском, Волчанске, Богдановиче, Краснотурьинске, Нижней Салде и многих других муниципалитетах.

С начала пандемии в регионе выявили уже 83 830 заразившихся. Выздоровели 77 285. За сутки от COVID-19 подтвердили 16 летальных исходов, а с начала пандемии уже 2828.