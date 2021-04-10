Вашингтон, , 19:50 — REGNUM Прохождение эсминца Вооруженных сил США John Paul Jones через исключительную экономическую зону Индии было совершено в соответствии с международным правом, заявил пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби.

По его словам, в данном случае речь идет об ответственности Вашингтона «за поддержание свободы мореплавания» и «свободы законного использования морских пространств, признаваемой международным правом».

«Это не против какой-то страны. Это за принцип. И мы этим занимаемся по всему миру», — заявил он на брифинге, который транслировался в Twitter Пентагона.

Напомним, 7 апреля американский эсминец прошел к западу от Лакшадвипских островов через исключительную экономическую зону Индии. При этом Вашингтон не получил на это предварительного согласия от Индии, сообщал телеканал NDTV.

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