Вашингтон, , 19:45 — REGNUM Более 82 тыс. новых подтвержденных случаев заражения SARS-CoV-2 выявили на территории США за минувшие сутки. Об этом 10 апреля сообщает университет Джонса Хопкинса, занимающийся сбором медицинской статистики в стране и в мире.

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По данным университета, за последние 24 часа в стране выявили 82 698 заразившихся SARS-CoV-2 и в результате этого их общее число стало составлять более 31 млн.

Также сообщается, что за это же время в США скончались 958 пациентов с COVID-19 и потому суммарное количество летальных исходов превысило 560 тыс.

Как передает ИА REGNUM, днем ранее в США за сутки выявили почти 80 тыс. новых носителей коронавируса.

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