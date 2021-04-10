Лондон, , 19:35 — REGNUM В Великобритании 17 апреля пройдут похороны принца Филиппа, скончавшегося 9 апреля в Виндзорском замке. Об этом 10 апреля сообщили в пресс-службе Букингемского дворца.

В сообщении отмечается, что церемонию похорон, на которую публика не будет допущена, покажут по телевидению.

Напомним, 9 апреля в пресс-службе Букингемского дворца сообщили, что церемония похорон принца Филиппа из-за пандемии SARS-CoV-2 пройдёт по сокращённой программе.

Как передавало И, 9 апреля президент России Владимир Путин направил королеве Великобритании Елизавете II телеграмму с соболезнованиями по случаю кончины принца Филиппа, герцога Эдинбургского.

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