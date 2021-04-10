Париж, , 19:33 — REGNUM Пандемия коронавируса, которая привела к новым ограничениям в Перу и Эквадоре, сделала большинство избирателей равнодушными к кандидатам на выборах президента в этих странах, пишет 10 апреля France24.

Отмечается, что ни один кандидат в каждой стране не получил достаточной поддержки, чтобы быть явным фаворитом. После года «коллективных страданий и коррупционных скандалов» избиратели надеются на победителя, который сможет вытащить их из «экономического бардака».

Как пишет агентство, в Эквадоре жители столкнулись с противостоянием между консервативным бизнесменом Гильермо Лассо и учеником бывшего главы государства Рафаэля Корреа Андресом Араузом. Победитель выборов сменит президента Ленина Морено — бывшего союзника Корреа, который «отвернулся от него во время его пребывания на посту».

В Перу избиратели после многих лет политических потрясений будут выбирать президента из 18 кандидатов. Для победы в первом туре кандидату необходимо будет заручиться поддержкой более 50% избирателей. Согласно последним опросам, лидирует центрист Йонхи Лескано с 15% голосов. За ним следуют правоцентристский Джордж Форсайт, консерватор Рафаэль Лопес Алиага и Кейко Фухимори — лидер оппозиции и дочь бывшего президента Альберто Фухимори.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 апреля перуанцы будут выбирать президента из 18 зарегистрированных кандидатов. Полномочия действующего главы государства Франциско Сагасти истекают 28 июля.