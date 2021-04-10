Курган, 10 апреля, 2021, 19:20 — ИА Регнум. В Курганской области к 10 апреля подтверждено ещё 39 случаев заражения коронавирусом. Из них 18 зафиксированы в Кургане, сообщает региональный оперштаб.

Наталья Поконечная Красная Весна Курган. Флаг России и Курганской обл.

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Днём ранее суточный прирост заражений коронавирусом составлял 41 случай.

Всего с начала пандемии в регионе, по данным штаба, на 10 апреля выявлено 19 663 случая заражения коронавирусом. По информации сайта Роспотребнадзора «Стопкоронавирус.рф», в регионе вылечились 17 947 человек, скончались 362 пациента с COVID-19.