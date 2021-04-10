Лондон, , 19:17 — REGNUM В Великобритании за минувшие сутки выявили 2589 новых подтвержденных случаев заражения SARS-CoV-2. Об этом 10 апреля свидетельствуют обнародованные данные британского правительства.

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По последним данным, общее число выявленных заразившихся SARS-CoV-2 в стране в результате этого стало составлять 4 368 045.

Отметим, что суммарное количество летальных исходов от COVID-19 в Великобритании превышает 127 тыс. человек, за сутки в стране скончались 40 пациентов.

Напомним, днем ранее в Британии за сутки выявили более 3,1 тыс. носителей SARS-CoV-2.

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