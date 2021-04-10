Москва, , 19:10 — REGNUM России необходимо биться за Донецкую и Луганскую Народные Республики, считает 84% опрошенных в телеграм-канале «Мадуро — не дура».

Как пишут авторы телеграм-канала, во время многочисленных дискуссий на тему обострения обстановки в ДНР и ЛНР они выявили три мнения о том, что должна сделать Россия.

Так, 84% опрошенных считают, что России необходимо биться за Донбасс и его жителей. Еще 11% считают, что Москве надо забрать 800 тыс. человек, имеющих паспорта РФ, а Донбасс «отдать Украине».

Еще 5% респондентов считают, что надо оставить «все как есть, это внутренние дела Украины», а Россия при этом «должна восстановить отношения с США и ЕС».

В опросе приняли участие более 23 тыс. человек.

Как ранее передавало ИА REGNUM, 10 апреля представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня (СЦКК) сообщило, что ВСУ обстреляли окрестности села Октябрь на юге ДНР.