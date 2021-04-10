Санкт-Петербург, , 18:59 — REGNUM Новая партия первой российской вакцины от коронавируса «ГамКовидВак» («Спутник V») в количестве 38 100 комплектов доставлена 10 апреля в Петербург. Запасов вакцины с избытком хватит для продолжения массовой прививочной кампании.

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С начала прививочной кампании в Северную столицу поступило 632 612 комплектов вакцин, в том числе 13 770 комплектов вакцины «ЭпиВакКорона».

По данным на 9 апреля в городе было привито 450 728 человек, из них 315 041 человек привиты полностью. Неизрасходованный остаток вакцины в городе составляет более 180 тысяч комплектов. В городе развернуто 134 стационарных пункта вакцинации в медицинских организациях.