Ростов-на-Дону, , 18:40 — REGNUM Гандбольный клуб «Вайперс» (Норвегия) нанёс поражение «Ростов-Дону» в первом матче ¼ финала Лиги чемпионов, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе донской команды 10 апреля. Матч завершился со счётом 34:27 в пользу гостей площадки.

Футбол Иван Шилов © ИА REGNUM

«Я не доволен нашей игрой. У нас были проблемы с физикой, со скоростью. Мы неплохо атаковали все 60 минут, но главная проблема — это защита. <…> Мы упустили несколько отличных моментов. Как с правого края, так и из зоны линейной. Получили контратаки в ответ. Эта дуэль между нашими игроками и вратарем соперника, и вратарь эту дуэль выиграл», — отметил главный тренер «Ростов-Дона» Пер Юханссон.

Второй матч между командами состоится в Ростове-на-Дону 11 апреля. В этот день решится, какая команда завоюет путёвку в Финал четырёх Лиги чемпионов.

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