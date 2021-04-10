Донецк, 10 апреля, 2021, 18:12 — ИА Регнум. Представители праворадикальных организаций Украины прибыли в Донбасс для провокационных обстрелов территории Донецкой Народной Республики (ДНР). Об этом, как передает РИА Новости, заявил журналистам заместитель начальника Народной милиции ДНР Эдуард Басурин, ссылаясь на данные разведки.

Mvs.gov.ua Боевики украинских националистических формирований

«По нашим данным, боевики прибыли (в зону ответственности 58-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ) по согласованию с СБУ», — отметил Басурин.

Он отметил, что задача представителей украинских праворадикальных организаций — проведение провокационных обстрелов территории республики.

Как передавало ИА REGNUM, 10 апреля представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня (СЦКК) сообщило, что ВСУ обстреляли окрестности села Октябрь на юге ДНР.

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