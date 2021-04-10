Белфаст, Великобритания, , 17:59 — REGNUM В Северной Ирландии в результате нападений групп подростков на севере Белфаста пострадали 14 сотрудников правопорядка, сообщили 10 апреля в пресс-службе полиции.

Отмечается, что накануне, 9 апреля, несколько десятков человек забросали полицейских камнями и бутылками, а также подожгли частный автомобиль.

«Задержаны три подростка, все 14 лет, они отпущены на время предварительного разбирательства. Пострадали 14 полицейских», — говорится в сообщении.

Напомним, уличные волнения проходят в Северной Ирландии в течение последней недели. В основном протестуют лоялисты, выступающие за более тесные связи с британскими властями.

Недовольство юнионистов вызвал отказ прокуратуры возбуждать уголовное дело против членов республиканской партии «Шинн фейн» за нарушение карантинных ограничений. Также лоялисты недовольны условиями выхода Великобритании из Евросоюза.