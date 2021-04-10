Киев, , 17:56 — REGNUM Переговоры по Донбассу в течение недели могут провести лидеры «нормандской тройки» (Украина, Германия и Франция). Об этом сообщил 10 апреля советник украинской делегации в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) по Донбассу Алексей Арестович в эфире программы «Сегодня День» на телеканале «Украина 24».

«Будет Н-3 («нормандская тройка» — прим. ИА REGNUM) … — заявил Арестович. — В ближайшее время».

По его словам, встреча лидеров трех стран может состояться в течение недели.

Как передавало ИА REGNUM, 10 апреля советник по информационной политике украинской делегации в контактной группе по урегулированию Алексей Арестович заявил, что ввиду нынешнего обострения в Донбассе от Запада Украине предоставлена «мощная поддержка».

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