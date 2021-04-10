Курган, , 17:55 — REGNUM Демографическая проблема, когда в стране на 1,34 трудящихся граждан приходится один неработающий, стала причиной повышения пенсионного возраста в России. Об этом заявил депутат Госдумы РФ Александр Ильтяков, отчитываясь перед курганскими избирателями, сообщает ИА «Красная весна».

Пенсия Иван Шилов © ИА REGNUM

Александр Ильтяков, проголосовавший за повышение пенсионного возраста в России, назвал данное решение неизбежным.

«Были бы вы на моем месте, вы бы поступили точно так же. Можно, конечно, популизмом заниматься, можно кричать, но это не конструктивный диалог», — сказал избирателям парламентарий.

По его словам, пенсионный возраст можно снизить, если репродуктивные женщины в России будут рожать по ребёнку в год на протяжении ближайших пяти лет. Также делается ставка на долгожительство, когда граждане в среднесрочной перспективе будут доживать до 80 лет и успеют отдохнуть в старости даже при повышенном пенсионном возрасте, отметил Ильтяков.

Александр Ильтяков представляет Курганскую область в Госдуме РФ с 2011 года, является членом «Единой России», с февраля 2021 года возглавил региональное отделение ЕР в Зауралье. На встрече с избирателями Александр Ильтяков заявил о намерении баллотироваться в Госдуму РФ восьмого созыва и о своём участии в предварительном голосовании в мае 2021 года.