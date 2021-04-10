Анкара, , 17:05 — REGNUM Число пострадавших граждан России в результате дорожно-транспортного происшествия с участием автобуса в Турции на трассе Конья — Аксарай возросло до 26. Об этом сегодня, 10 апреля, сообщает пресс-служба министерства иностранных дел России.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, утром 10 апреля автобус с группой из 32 граждан России, съехал в кювет на трассе Конья — Аксарай и перевернулся. В результате ДТП погибла одна гражданка России. Все пострадавшие доставлены в ближайшие больницы.

На место происшествия выехали российские дипломаты, сотрудники посольства и генконсульства РФ находятся в контактах с турецкими властями.