Челябинск, , 17:03 — REGNUM В Челябинской области временно закрыли пункт пропуска через границу с Казахстаном Мариинский. Об этом сообщает миндортранс.

Причиной такого шага стал разлив реки Берсуат. Пункт находится в Брединском районе. При этом пункты в Троицком и Варненском районах Бугристое и Николаевка) продолжают работать.

Как сообщало ИА REGNUM, в трёх муниципалитетах Южного Урала из-за паводка затопило дороги.

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