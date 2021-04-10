Челябинск, 10 апреля, 2021, 17:03 — ИА Регнум. В Челябинской области временно закрыли пункт пропуска через границу с Казахстаном Мариинский. Об этом сообщает миндортранс.

Клод Моне Паводок на Сене в Ветёе

Причиной такого шага стал разлив реки Берсуат. Пункт находится в Брединском районе. При этом пункты в Троицком и Варненском районах (Бугристое и Николаевка) продолжают работать.

Как сообщало ИА REGNUM, в трёх муниципалитетах Южного Урала из-за паводка затопило дороги.