Челябинск, 10 апреля, 2021, 16:57 — ИА Регнум. В Челябинской области на территории трёх муниципалитетов из-за паводка подтопило дороги. Об этом сообщает областной миндортранс.

Жан-Батист-Камиль Каро. Паводок

Два таких участка выявлены в Варненском районе. Ещё один обнаружен в Брединском. А самый глубокий зафиксирован в Карталинском районе, его глубина составляет 30 см.

Отметим, в Челябинской области продолжается активное таяние снега. На ближайшие дни в регионе обещают аномальную для апреля жаркую погоду.