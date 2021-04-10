Анкара, 10 апреля, 2021, 16:55 — ИА Регнум.

Среди пострадавших в дорожно-транспортном происшествии с участием пассажирского автобуса в Турции граждан России оказались двое детей, об этом сообщают «Известия» со ссылкой на источник.

Дарья Драй ИА REGNUM Знак Осторожно дети

Отмечается, что все пострадавшие в аварии туристы были доставлены в больницы населенных пунктов Конья и Сельчук.

Напомним, 10 апреля около 9:30 утра по местному времени (совпадает смск) на трассе Конья — Аксарай произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автобуса, перевозившего в Каппадокию группу из 32 российских туристов.

Согласно предварительной информации местных правоохранительных органов, водитель транспортного средства не справился с управлением из-за обледенения дороги. В результате происшествия погиб один человек.