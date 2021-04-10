Пекин, 10 апреля, 2021, 16:51 — ИА Регнум. Крупнейший китайский сервис такси DiDi Chuxing, который иногда называют «китайским Uber», решил провести первичное публичное размещение (IPO) акций на бирже в Нью-Йорке. Об этом сообщает агентство Reuters.

Emanuele Такси

Сообщается, что организаторами первичного размещения агрегатора такси выступят Goldman Sachs и Morgan Stanley. При этом китайская компания, по сообщению ряда источников, планирует конфиденциально подать заявку на размещение акций в Нью-Йорке до конца апреля.

Биржевые аналитики предрекают, что IPO DiDi Chuxing может стать крупнейшим IPO китайской компании в США после выхода на биржу ретейлера Alibaba миллиардера Джека Ма, который смог привлечь $25 млрд на IPO в 2014 году.

Сейчас DiDi Chuxing оценивается в $100 млрд, если в процессе IPO будет размещено 10% акций, то возможно привлечь $10 млрд. Среди потенциальных инвесторов: SoftBank, Alibaba и Tencent.

Стоит отметить, что американо-китайские отношения переживают далеко не лучшие времена — в период президентства Дональда Трампа американские власти развязали торговую войну против Китая.