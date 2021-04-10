Москва, , 16:51 — REGNUM Футбольный клуб «Химки» (Подмосковье) обыграли «Тамбов» в матче Российской премьер-лиги (РПЛ) — 1:0. Об этом 10 апреля сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Футбольное поле Vito Fun

Гол в матче забил Денис Глушаков — на 59 мин. поединка.

В матче I круга победил «Тамбов» — 1:0.

В турнирной таблице «Химки» занимают 8 место с 38 очками. Следующий матч пройдет 17 апреля против «Ахмата» (Грозный).

«Тамбов» расположился на 16 месте с 13 баллами. В матче 26 тура клуб встретится с «Арсеналом» (Тула) — 18 апреля.