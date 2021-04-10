Москва, 10 апреля 2021, 16:44 — REGNUM Эффективных действий от Вашингтона по обузданию политики нагнетания напряженности, которую проводят власти Украины, ожидает российская сторона. Об этом 10 апреля заявил замглавы МИД Российской Федерации Сергей Рябков в интервью РИА Новости.
«Ждем (власти Российской Федерации — прим. ИА REGNUM) эффективных действий со стороны США», — заявил дипломат.
Как передавало ИА REGNUM, 9 апреля пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки на брифинге заявила, что власти США ведут консультации с РФ по поводу обстановки на границе с Украиной.
Читайте также: Псаки заявила о контактах США и России из-за ситуации на границе с Украиной