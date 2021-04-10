Москва, 10 апреля, 2021, 16:44 — ИА Регнум. Эффективных действий от Вашингтона по обузданию политики властей Украины ожидает российская сторона. Об этом в интервью РИА Новости заявил 10 апреля замглавы МИД Российской Федерации Сергей Рябков.

Дарья Антонова ИА REGNUM МИД РФ

«Ждем (власти Российской Федерации — прим. ИА REGNUM) эффективных действий со стороны США», — заявил дипломат.

Он уточнил, что украинские власти проводят политику «нагнетания напряженности».

Как передавало ИА REGNUM, 9 апреля пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки на брифинге заявила, что консультации с РФ по поводу обстановки на границе с Украиной ведут власти США.

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