Брюссель, 10 апреля 2021, 16:33 — REGNUM
Европейская комиссия предложила Соединенным Штатам временно заморозить взаимные таможенные пошлины, сообщил 10 апреля вице-председатель ЕК Валдис Домбровскис в интервью Der Spiegel.
«Мы предложили приостановить действие всех взаимных пошлин на шесть месяцев, чтобы достигнуть решения путем переговоров», — сказал он.
Домбровскис добавил, что это создаст необходимую передышку для промышленности и работников по обе стороны.
Напомним, в феврале сообщалось, что администрация президента США Джо Байдена решила пока не отменять введённые предыдущей администрацией таможенные пошлины на ввозимые из Европы вина, сыры и другие продукты питания.
Ранее с просьбой отменить данные тарифы к властям обратился американский ресторанный бизнес, потерпевший из-за пандемии нового коронавируса серьёзный ущерб.
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