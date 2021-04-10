Брюссель, 10 апреля, 2021, 16:33 — ИА Регнум.

Европейская комиссия предложила Соединенным Штатам временно заморозить взаимные таможенные пошлины, сообщил 10 апрелявице-председатель ЕК Валдис Домбровскис в интервьюDer Spiegel.

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«Мы предложили приостановить действие всех взаимных пошлин на шесть месяцев, чтобы достигнуть решения путем переговоров», — сказал он.

Домбровскис добавил, что это создаст необходимую передышку для промышленности и работников по обе стороны.

Напомним, в феврале сообщалось, что администрация президента СШАДжо Байдена решила пока не отменять введённые предыдущей администрацией таможенные пошлины на ввозимые из Европы вина, сыры и другие продукты питания.

Ранее с просьбой отменить данные тарифы к властям обратился американский ресторанный бизнес, потерпевший из-за пандемии нового коронавируса серьёзный ущерб.

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