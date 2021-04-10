Новочебоксарск, Чувашия, 10 апреля, 2021, 16:31 — ИА Регнум. В Чувашии проводится проверка по факту смерти 15-летнего школьника после урока физкультуры в новочебоксарской школе. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе прокуратуры республики и следственном управлении СКР.

Пахомов Алексей Федорович. Физкультура и спорт. 1931

По данным надзорного ведомства, трагедия произошла сегодня, 10 апреля, около 13:00 в новочебоксарском кадетском лицее. По предварительной информации прокуратуры, у ребёнка были проблемы со здоровьем, но он посещал уроки физкультуры.

«Ученик погиб в помещении лицея после окончания учебного занятия по дисциплине «Физическая культура», — говорится в сообщении.

Для установления причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза.

Правоохранители организовали проверку по данному факту, выясняются все обстоятельства происшествия.

«В ходе проверки будет установлено, мог ли мальчик по состоянию здоровья заниматься физкультурой, а также дана надлежащая правовая оценка действиям сотрудников образовательного учреждения», — отмечают в следственном управлении СКР.

В надзорном ведомстве уточняют, что по итогам проверки будет дана оценка действиям руководства и педагогического состава в части организации неотложной медицинской помощи в помещении школы и обоснованности доступа ребёнка на занятие. Также будет проверено медицинское учреждение, к которому был «прикреплен» школьник.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Новочебоксарске произошло другое резонансное ЧП: 18 марта 2021 года с крыши 25-этажного дома на припаркованную грузовую «Газель» упал 11-летний школьник. Его в очень тяжёлом состоянии доставили в реанимацию, где сделали операцию. По последним данным, в настоящее время ребёнок пошёл на поправку.

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