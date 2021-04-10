Москва, , 16:26 — REGNUM Комиссия по богословию Русской православной церкви подготовила документ, который регламентирует практику экзорцизма. Об этом сегодня, 10 апреля, сообщил журналистам председатель комиссии, глава отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион.

Митрополит Илларион напомнил, что практика экзорцизма существует не во всех поместных церквах. Составленный в РПЦ документ содержит историю практик экзорцизма, восходящих к апостольским временам. Также в документе содержатся предложения по ее унификации и регламентации.

Иларион пояснил, что документы, проекты которых готовятся в комиссиях Межсоборного присутствия, после окончания работы над ними в соответствующих комиссиях поступают в специальную редакционную группу, далее эти проекты документов могут быть опубликованы для того, чтобы в них вносились изменения и поправки. Именно такая процедура предусмотрена и для документа, посвященного практике экзорцизма.

«До его публикации я не могу разглашать его содержание», — отметил митрополит Иларион.