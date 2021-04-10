Вена, , 16:22 — REGNUM Переговоры о поставках в Австрию российской вакцины от COVID-19 «Спутник V» завершили Москва и Вена. Об этом, как передает Kronen Zeitung, сообщил 10 апреля канцлер страны Себастьян Курц на встрече с журналистами в Вене.

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»Закупка (российской вакцины — прим. ИА REGNUM) для нас возможна», — сказал Курц, отметив, что переговоры о контракте подошли к концу.

По его словам, вакцинацию от COVID-19 в Австрии ускорило бы приобретение 1 млн доз российского препарата.

Как передавало ИА REGNUM, 30 марта канцлер Австрии Себастьян Курц заявил, что страна-производитель вакцины от COVID-19 не имеет значения, если препарат безопасен и эффективен.

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