Осло, 10 апреля, 2021, 16:22 — ИА Регнум.

Король НорвегииХаральд V выздоровел после операции на колене и готов приступить к исполнению своих обязанностей. Об этом 10 апреля сообщили в пресс-службе королевского дворца.

Sámediggi Sametinget Король Норвегии Харальд V

«Король Харальд выздоровел после операции на колене, проведенной в конце января. Он вновь приступит к исполнению своих конституционных обязанностей с 12 апреля», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, в сентябре 2020 года врачи обнаружили у монарха проблемы с дыханием и было подозрение на COVID-19. Диагноз не подтвердился, но королю потребовалась замена сердечного клапана. В октябре того же года он успешно перенес операцию.

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